Bahattin ALBAYRAK - DHA
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Firari FETÖ'cü Aydın'da yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi ’ByLock’ kullanıcısı firari Ö.P., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ö.P., tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerinin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PDY terör örgütü üyesi ByLock kullanıcısı firari Ö.P., bulunduğu adrese yapılan baskınla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.P.’nin 3 ayrı telefon hattında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.