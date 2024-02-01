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Firari FETÖ 'küçük bölge sorumlusu' yakalandı

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#FETÖ#Konya#Ankara
Firari FETÖ küçük bölge sorumlusu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 09:45

Konya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve “küçük bölge sorumlusu” olarak görev yapan şahıs, polis ekiplerinin çalışması doğrultusunda Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında aranma kaydı bulanan Rıfkı S.’nin Ankara'da olduğunu tespit etti. FETÖ silahlı terör örgütünde “küçük bölge sorumlusu” olarak görev yapan şahıs, Konya KOM Şube ve Ankara KOM Şube’nin gerçekleştiği koordineli çalışmalar neticesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalandıktan sonra Konya’ya getirilen Rıfkı S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#FETÖ#Konya#Ankara

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