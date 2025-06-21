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Firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakayı ele verdi

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#FETÖ#Sahte Kimlik#Terörle Mücadele
Firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakayı ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 19:29

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

6 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'yı başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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#FETÖ#Sahte Kimlik#Terörle Mücadele

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