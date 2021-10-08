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Firari FETÖ hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı

#ANKARA#FETÖ#Firari Hükümlü
Firari FETÖ hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkındaki kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan başmühendis Şefik Cürebal, polisin adresine düzenlediği baskınla yakalandı.

 

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkındaki kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan, başmühendis olarak çalıştığı kurumdan ihraç Şefik Cürebal'ın Yenimahalle'deki adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Cürebal, yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Cürebal'ın, çalıştığı kurumdaki örgüt üyelerine 'sohbet abiliği' yaparak örgütsel toplantılar düzenlediği, başmühendisken aynı zamanda Ankara Adliyesi'nde bilirkişilik yapıp, örgüt üyesi katiplere de 'sohbet abiliği' yaptığı tespit edildi.

Şefik Cürebal, emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezasını tamamlamak üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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#ANKARA#FETÖ#Firari Hükümlü