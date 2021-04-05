MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFirari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Yalova'da yakalandı
GeriGündem Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Yalova'da yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Recep CAN/YALOVA (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Yalova'da yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Yalova'da yakalandı

Yalova'da 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B.'nin Yalova'da olduğunu belirledi. Ekipler, 2 Nisan Cuma günü Yalova'daki evinin etrafında dolaşırken operasyonla yakaladı. R.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi