Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Yalova'da yakalandı
Yalova'da 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B.'nin Yalova'da olduğunu belirledi. Ekipler, 2 Nisan Cuma günü Yalova'daki evinin etrafında dolaşırken operasyonla yakaladı. R.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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