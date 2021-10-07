FETÖ firarisi eski prodüktör, Ankara'da yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Çalışmalar sonucu 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan' aranan ve 7 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kurumundan ihraç prodüktör Salih Üzer'in kentteki evde saklandığı tespit edildi.

Üzer, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşma yaptığı belirlenen Üzer'in, yakalanmamak için nadiren evden çıktığı ve sürekli kıyafet değiştirdiği saptandı.

Üzer, emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilecek.