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Gündem
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)-
Haber Giriş: 04.05.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Firari FETÖ hükümlüsü, Adıyaman'da yakalandı

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Firari FETÖ hükümlüsü, Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.G.Ş., polis operasyonuyla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.G.Ş.'nin kentteki adresini belirledi. R.G.Ş., saklandığı eve yapılan operasyonla yakalandı. 

R.G.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. 

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