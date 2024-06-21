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Firari çuvalların arasında yakalandı

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#Cezaevi#Firari#Aydın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 13:45

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından saklandığı evin çatı katında çorap çuvalları arasında yakalandı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs tarihinde Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve 'hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.D.'nin evine operasyon düzenlendi. Cezaevi firarisi, ikametin çatı katında polis ekipleri tarafından gizlendiği çorap çuvalları arasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkartıldığı adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Cezaevi#Firari#Aydın

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