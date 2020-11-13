MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFirari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış
GeriGündem Firari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Firari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Firari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da jandarma ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan 27 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve 8 yıl kardeşinin kimliğiyle kaçak yaşayan firari İbrahim Mol'u yol kontrolünde yakaladı.

Firari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış
Aksu ilçesi Topallı mevkisindeki kontrol noktasında, kimlik uygulaması yapılan kişiden şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı inceleme yaptı. Bunun üzerine adının L.M. ve 34 yaşında olduğunu iddia eden kişinin, 36 yaşındaki İbrahim Mol olduğunu belirlendi. Kardeşi L.M.'nin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırdığı saptanan Mol'un, 11 yıl önce Şanlıurfa'da işlediği cinayetin 8 yıl önce görülen son davasında, 27 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildiği, bu nedenle sahte kimlik düzenlediği ortaya çıktı. Firari hükümlü İbrahim Mol, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Mol, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle