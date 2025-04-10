Firari çete lideri özel uçakla Türkiye’ye geldi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Aralık 2024’te kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütünün lideri İlyas (Alaattin) Saral’a yönelik operasyon düzenlenmişti.



İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAKALANDI



Ancak örgütün kilit isimlerinden Ali Uğur Uzun yakalanamamış ve firari duruma düşmüştü. Uzun hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve yargılanması için dava açılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, yurtdışında olan Uzun’un yurda döneceği bilgisine ulaşıldı. 9 Nisan günü özel uçakla Türkiye’ye dönen Uzun, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.Uzun hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak”, “Nitelikli Yağma”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Tehdit”, “Kasten Yaralama” gibi bir-çok suçlama bulunuyor.