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Firari Boydak tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Boydak#FETÖ#Boydak Holding
Firari Boydak tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 07:00

FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ortadan kaybolan eski Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Boydak Holding’in yöneticilerinden Mustafa Boydak, İstanbul’da yakalandı.

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Boydak Holding’le ilgili FETÖ davasına bakan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Temmuz 2018’deki kararıyla Mustafa Boydak’a, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’a ise aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmişti.

YARGITAY ONADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı 2023 yılının ocak ayında onadı. Böylece hakkında yakalama kararı çıkarılan Mustafa Boydak firari duruma düştü. İstanbul İstihbarat Şube ekipleri Boydak’ın Ataşehir’de olduğunu tespit edince evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Mustafa Boydak adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Mustafa Boydak#FETÖ#Boydak Holding

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