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Firari başsavcı İstanbul’da yakalandı

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#FETÖ#İstanbul#PDY
Firari başsavcı İstanbul’da yakalandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan hakkında 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız, İstanbul’da yakalandı.

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İstanbul’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘devlet yapılanmasına’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari eski başsavcı Zafer Yıldız’ın Bağcılar’da örgütü üyelerince ‘gaybubet’ diye adlandırılan bir hücre evinde saklandığı tespit edildi.

Hakkında 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yapılan operasyonla İstanbul Bağcılar’da yakalanan Yıldız’ın üzerinden kimlik çıkmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOMİSERKEN HUKUK OKUMUŞ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi Zafer Yıldız’ın komiser rütbesinde polis olduğu, daha sonra Hukuk Fakültesinde okuduğu öğrenildi. Avukat olduktan sonra savcılığa geçen Yıldız, başsavcılığa kadar yükseldi. Yıldız, en son Ardahan’da görev yaptı.

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#FETÖ#İstanbul#PDY

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