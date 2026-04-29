Firari Altaş’tan babasına tehdit: 9 bin dolar ver yoksa öterim her şeyi

TUNCELİ’de 2020’de kayıplara karışan ve geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarla cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar günyüzüne çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu’nun sil baştan ele aldığı soruşturma kapsamında, olaydan tam 6 yıl sonra aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Dosyada şüpheli olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı. Firari Altaş’ın soruşturma kapsamında tutuklanan babası Celal Altaş’la yaptığı yazışmalar şok etkisi yarattı.

SAVCI HANIM’I ARAR ANLATIRIM

Yazışmalarda baba oğlun birbirlerini suçladığı, hakaret ve tehditlerde bulunduğu görüldü:

Umut Altaş: Sen öyle kolay sanıyorsun di mi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak he, bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum.

Celal Altaş: Oldu. Dedim ya ne halin varsa gör. Size daha önce gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin.

Umut Altaş: Bugün hesabıma 9 bin dolar gelmezse Savcı Hanım’ı arar, anlatırım her şeyi.

Celal Altaş: Neyi anlatırsın?

Umut Altaş: Beni Amerika’ya niye yolladığınızı.

Celal Altaş: Niye yollamışız, söyle niye yolladık seni. Senin her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.

Umut Altaş: Hahaha

Celal Altaş: Bize de ben bir şey bilmiyorum diyordun.

Umut Altaş: Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya.

Celal Altaş: Şimdi ben gidip bu yazışmayı Savcı Hanım’a gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol.

Umut Altaş: Ulan

Celal Altaş: Şerefsiz çakal.

Umut Altaş: Senden önce… Hatta dur. Bekle biraz olduğun yerde kal. Ellerini bağla arkadan bakalım kim kimi aldırıyor. Yüce Celal seni.

Celal Altaş: Sen o işin içindesin değil mi y….

Umut Altaş: Bekle bekle y…. He.

Celal Altaş: Senin de o şerefsizin de Allah belasını versin.

Umut Altaş: Olum kim yer bu numaralarını. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak.

Celal Altaş: İnşallah öt her şeyi. Hadi oğlum benim.

Umut Altaş: Ah Celalim ah bir de mağdur, üzgün, vicdanlı baba rolüne giriyor. Ulan kendi oğlunu satmışsın, başkasının çocuğuna üzülecek yürek mi var sende.

Celal Altaş: Kime satmışım? (Celal Altıntaş’ın oğlunun yazdıklarının ekran görüntüsünü mesaj olarak yollaması üzerine)

Umut Altaş: Aynen öyle yolla savcıya.

ERTESİ GÜN DE ‘SENİ SEVİYORUM’ YAZMIŞ

Yazışmalardan sonra sesli arama yaptıkları ertesi gün de Celal Altaş’ın oğluna ‘Günaydın babam. Seni çok seviyorum’ yazdığı ancak mesajın tek tık olduğu ve ardından yapılan sesli aramalara cevap alınamadığı görülüyor.

VALİNİN OĞLU ALTAŞ’A BÖYLE DEMİŞ: ‘KIZ HAMİLE KALDI KAFASINA SIKTIM’

Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ın, Doku Ailesi’nin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri de dosyaya girdi. Sidar Altaş görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki ‘Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım.’ Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti” ifadelerini kullanıyor. Gülistan’ın ablası Aygül Doku da Sidar Altaş’ın avukatlarına ulaştığını belirterek, “Gülistan’ın ölüm nedenini zaten gizli tanık söylemişti.

‘TECAVÜZ’ İDDİASI

Gülistan’a, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüz edilmiş. Hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylenildi Sidar Altaş tarafından. Gereken bilgileri yine de paylaşacağız. Yeni isimler verdi. Biz Başsavcımız Ebru Cansu’ya güveniyoruz. Başsavcımızın katil Mustafa Sonel’e ve onun bütün bu delillerini saklayan örtbasçı babası Tuncay Sonel’e ve o suç şebekesine adalet önünde hesap verdireceği konusunda kuşkumuz yoktur” demişti. Umut Altaş’ın adı da soruşturma dosyasında ciddi darp ve tecavüz iddialarıyla yer alıyor.

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

Soruşturma cinayete evrilince Gülistan’ın cansız bedenini arama çalışmaları da yoğunlaştı. Jandarma ve polis, gizli tanığın beyanları doğrultusunda genç kızın cesedini dağ taş demeden arıyor.

KİM NİYE TUTUKLU: BİR CİNAYETİN SOYAĞACI

VALİNİN OĞLU: Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu. Gülistan’ı tanımadığını öne süren Sonel, hiç silaha sahip olmadığını söyledi. Ancak kamuflajlı ve tabancalı fotoğrafları ile araç bagajında uzun namlulu silahların yer aldığı görüntüler dosyaya girdi. Ayrıca, Gülistan’ın çalıştığı kafeye de defalarca gittiği belirlendi. Olay gecesi, Gülistan’ın telefonunun son sinyal verdiği bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında, Mustafa Türkay Sonel ve firari Umut Altaş’ın aynı araçta olduğu belirlendi.

DÖNEMİN VALİSİ: Eski Vali Tuncay Sonel ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklu. Tuncay Sonel Gülistan’a ait telefonun SIM kartını koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla Ankara’daki eski polis Gökhan Ertok’a göndermek ve bazı verileri silme işlemi için 10 bin dolar ödemekle suçlanıyor. Sonel’in bu ‘karartma’ faaliyetlerini, oğlu Mustafa Türkay Sonel’i korumak amacıyla yaptığı iddia ediliyor. Arama faaliyetlerini sadece baraj gölüne hapsederek dağlık alanların aranmasının engellendiği, böylece cesedin bulunmasının önlendiği öne sürülüyor.

GÜLİSTAN’IN SEVGİLİSİ, BABASI, ANNESİ: Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov’un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklu.

ALTAŞ’IN BABASI VE ANNESİ: Firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan cezaevinde.

İL ÖZEL İDARE ÇALIŞANI: Daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu.

İHRAÇ POLİS ERTOK: İhraç polis memuru Gökhan Ertok, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’den cezaevinde.

BAŞHEKİM ÖZDEMİR: Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarını sildiği gerekçesiyle ‘Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ten tutuklandı.

VALİNİN KORUMASI: O dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’den tutuklu.

FERHAT GÜVEN: Ferhat Güven, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘yağma’dan cezaevinde.

EMNİYET MÜDÜRÜ İFADE VERDİ: Halen Yalova Emniyet Müdürü olan dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savcıya 4 saat ifade verdi.

BAŞSAVCI EBRU İĞNEYLE KUYU KAZDI... İDDİALAR TEK TEK İNCELENDİ 700 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla, ‘Jandarma Dedektifleri’ olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı. Gülistan’a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67’si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan’ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı. Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek, HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı. Kayıp dosyasından ‘cinayet’ soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı. 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.