Firari Altaş’a kırmızı bülten… Meksika’dan ABD’ye geçmiş

#Doku Soruşturması#Umut Altaş#Kasten Öldürme
Firari Altaş’a kırmızı bülten… Meksika’dan ABD’ye geçmiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 07:00

GÜLİSTAN Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın yurtdışında olduğu belirlenmişti. Adalet Bakanlığı, Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş’ın “kasten öldürme” suçundan arandığı bildirildi. Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Umut Altaş’ın 2022 yılında Meksika’ya gittiği, oradan da yasadışı yollarla ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor.

Gülistan’ın ablası Aygül Doku da önceki gece Umut’un ağabeyi Sidar Altaş’ın avukatlarına ulaştığını belirterek, “Gülistan’ın ölüm nedenini zaten gizli tanık söylemişti. Gülistan’a valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüz edilmiş. Hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylenildi Sidar Altaş tarafından. Yeni isimler verdi. Biz Başsavcımız Ebru Cansu’ya güveniyoruz. Her seferinde bu duyduklarımız çok çok acı. Başsavcımızın katil Mustafa Sonel’e ve onun bütün bu delillerini saklayan örtbasçı babası Tuncay Sonel’e ve o suç şebekesine adalet önünde hesap verdireceği konusunda kuşkumuz yoktur” demişti.

