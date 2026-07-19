Firari Alper Çelik AHBAP soruşturmasında tutuklandı: Haluk söyledi ben oynadım

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen firari Alper Çelik, Beşiktaş’ta noterde işlem yaparken yakalandı. Ardından mevcutlu olarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Haluk Levent’in en yakınındaki 4 isimden biri olan ve 990 milyon liralık bahsi oynadığı iddia edilen Alper Çelik, sorgusunun ardından tutuklandı.

‘ŞU MAÇA ŞU KADAR KUPON’ TALİMATI

Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen şüpheli Alper Çelik ifadesinde 20 yıldır Haluk Levent’in yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kendisinin işlerine yardımcı oluyordum. 2017 yılında bize bir dernek kuracağını, güvenilir insanlar aradığını söyledi. Biz de kurucular olduk. Sonra 2021 yılında ben dernekten ayrıldım. Benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana, ‘Şu kadar parayı MEKSA isimli platforma yatır’ diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak Nesine.com hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden Nesine.com’da benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle ‘Şu maçlara kupon yap’ diye yazıyordu, ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim Nesine hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği kadar para (360 milyon lira) kaybettik.

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‘DERNEK PARASI DEĞİL’ DİYORDU

AHBAP Derneği’nin işleyişine dair bilgim yok. Oradaki para çıkışlarını, bunun şartlarını bilmem mümkün değildir. Haluk Levent’in derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını da bilmiyorum. Sadece ben, bu borsa ve bahis oyunları konusunda kendisine paraların dernek parası olup olmadığını sormuştum. İster istemez akla geliyor. Bana asla böyle bir şey söz konusu olmadığını, arkadaşlarından aldığı borçlarla borsa ve bahis oynadığını, ayrıca hesaplardaki işlemlerin kendi hesabına yapıldığını bankalara bildirdiğini ve hiçbir sorun olmayacağını söyledi. Bu şekilde 2-3 ay öncesine kadar benim hesaplarımı kullanmaya devam etti.

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DÖVİZ ALDIRIP BAHİSE YATIRIYORDU

Beni bazen Kapalıçarşı’da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu, bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana birkaç isim söylüyordu, ben de bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum. Bazen elden olarak kendisine teslim ediyordum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem.”

BEN BİLE ONA BORÇ VERDİM

Alper Çelik savcılık ifadesinde, “Ben bile kendisine borç vermiştim. Ben de kendisinden alacaklıyım. Dernek ile alakalı ne bir bilgim ne de bir dahilim yoktur” dedi.

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BAŞARAN’A ‘MİNİ KONSER’

- Haluk Levent’in işinsanı Hüseyin Başaran’a verdiği ‘mini konser’in görüntüleri ortaya çıktı. Başaran, Levent’in kendisini 60 milyon dolar dolandırdığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

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‘DERNEĞE ALINAN MALLAR DEPOLARDA ÇÜRÜDÜ’

- Çelik, AHBAP Derneği’yle ilgili de şu iddialarda bulundu: “Derneğin satın alma biriminde bulunan Deniz isimli soy ismini hatırlamadığım birisi vardı. O da bazı konulara vakıftır. Aldığı bazı malların depolarda çürüdüğünü ve gerekli yerlere ulaşmadığını biliyorum. Deniz isimli bu kişi de bu hususu biliyordur. Aklıma gelen başka şeyler olursa seve seve yardımcı olmak isterim. Ben de maddi manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum.”

LEVENT DAHİL 19 TUTUKLU

- AHBAP Derneği soruşturmasında bugüne kadar 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19’u tutuklandı. 19 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise emniyetten/savcılıktan direkt serbest bırakıldı.

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TUTUKLANANLAR: Haluk Levent, Alper Çelik, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya, Zafer Yay, Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse, M.Sait Köse.

GÖZALTINDA OLANLAR: Öte yandan 17 Temmuz’da Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un da arasında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri hâlâ devam ediyor.

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BAHİS TALİMATLARI TELEFONDA: DİNAMO BÜKREŞ’E 100 AUGSBURG’A 300 BAS

- Alper Çelik’in telefonunda yapılan incelemelerde Haluk Levent ile arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda, “Dinamo Bükreş yenecek 100, Augsburg hem 4.5 üstü hem yenecek 300” gibi ifadeler kullanıldı.

◊ Espanyol yenecek 100

◊ Dinamo Bükreş yenecek 100

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◊ Stuttgart handikap yenecek 100

◊ Augsburg hem 4.5 üstü hem yenecek 300

◊ Gaziantep yenecek

◊ TPS Türkü yenecek 100

AVUKAT ECE GÜNER CEZAEVİNDEN AÇIKLAMA YAPTI: BİLSEYDİM YANINDAN GEÇMEZDİM

◊ AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner, avukatları aracılığıyla kamuoyuna açıklama yaptı. Güner açıklamasında, “Haluk Levent’e borç verdim ve bir yıl bana kan kusturdu. Stres yaşadım, tekrar antidepresan ilaçlara başlamak zorunda kaldım. Sadece ve sadece o günler kahramanlaştırılmış, iyilik meleği Haluk Levent’e güvendim. Tüm eleştirileri kabul ediyorum, saflık ettim, kabul. Ancak hiçbir suç işlemedim. Bu karanlık yönünü bilseydim bırakın 1 lira AHBAP’a bağış yapmayı veya 1 lira Haluk Levent’e borç vermeyi, aynı sokaktan dahi geçmezdim! Keşke tüm bunları 2023’te bilenler daha fazla yazsaydı! Keşke böyle bir kişiye hiçbir zaman dernek yönetme hakkı verilmeseydi” dedi.

KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

- Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner’in önceki gün yurtdışına para kaçırmaya çalıştığı, gün içerisinde 2 saatte 400 bin Euro’yu CCF Paris Bank’a gönderdiği tespit edildi. Ardından yurtdışına bilet aldığı tespit edilen Özgür Güner, MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak gözaltına alındı.