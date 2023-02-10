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Firar girişiminde 3 ölü, 12 yaralı

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#Hatay#Firar Girişimi#Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi
Firar girişiminde 3 ölü, 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü ve tutukluların  firar girişimine müdahale sırasında 3 mahkûm ölürken, 12 mahkûm da yaralandı.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce (CTE) olaylara ilişkin yapılan basın açıklamasında özetle şöyle denildi: “Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır. Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş, tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3’ü vefat etmiştir. Adalet Bakanı’mız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır.”                          ◊ ANKARA

 

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#Hatay#Firar Girişimi#Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi

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