Firar edince satılmaktan kurtuldu... Kıyamam ben sana koçum

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1 saatlik uğraş sonucu güçlükle indirilen koçu satmaktan vazgeçen sahibi Abdullah Dinç, “Biz bunları kuzuyken alıyoruz, besliyoruz. Kurbanlık için büyütüyoruz. Yerinden kaçtı, çocuklar kovalarken 3’üncü kata çıktı. Biz tutup yerine getirdik. Şu anda satmayı düşünmüyoruz. Biraz daha büyüsün ondan sonra satarız” dedi.

14 BİN 372 ACEMİ KASAP KENDİNİ KESTİ

BU bayram kendisini kesen acemi kasapların sayısı daha ilk günde 15 bine dayandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde 81 ilde toplam 14 bin 372 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde Başkent Ankara’da 1049, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634, Manisa’da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur. Kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor; henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb’imden acil şifalar diliyorum” dedi.