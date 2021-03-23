Fino Gürkan kimdir? Fino Gürkan çetesi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Araç kundaklama", "Kasten yaralama", "Yağma" ve "Tehdit" gibi suçlarını işledikleri tespit edilen "Fino Gürkan" çetesinin bir süredir peşindeydi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekiplerinin, 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda "Fino Gürkan" lakaplı örgüt yöneticisi G.G.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı.

SİLAHLARLA POZ VERDİLER

Öte yandan çete üyelerinin sosyal medya hesapları da incelendi. Şüphelilerin korku salmak için sürekli sosyal medya hesaplarında silahlı görüntüler paylaştıkları ortaya çıktı.

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