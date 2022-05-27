‘Finlandiya’ya NATO engeli taktik hata’

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Finlandiya’nın, Türkiye’nin güvenlik endişelerine yeterli hassasiyetle cevap vermediğini söyledi.

GÜVENLİK ENDİŞESİ HAKLI

Çeviköz, Finlandiya’nın Helsinki Sanomat Gazetesine verdiği röportajda, Finlandiya’nın Rusya ile olan güvenlik endişelerinde haklı olduğunu belirterek, CHP’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olacağını söyledi. CHP’nin Türkiye’nin PKK terörü konusunda yaşadığı tehdidi bir güvenlik sorunu olarak gördüğünü de kaydeden Çeviköz, Finlandiya’nın Türkiye’nin güvenlik endişelerine yeterli hassasiyetle cevap vermediğini vurguladı. Bu hassasiyetlerin iki ülkenin ikili ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çeviköz, konunun çok taraflı bir ortak savunma örgütü olan NATO gündemine bu şekilde taşınmaması gerektiğini savundu.

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FİNLANDİYA’DAKİ PKK’LILAR

Finlandiya’ya kaçmış PKK’lıların iki ülkenin doğrudan ele alması gereken ikili bir sorun olduğunu da kaydeden Çeviköz, şöyle devam etti: “Bu konuyu Finlandiya’nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, dış politikada açık bir taktik hatadır. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı. Türkiye, PKK terör tehdidine ilişkin görüşlerini NATO içinde dile getirmeye odaklanmalı.”