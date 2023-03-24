Finlandiya’da NATO’ya giriş imzası

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Yasa, mart ayının başında Fin parlamentosunda oylanarak, 7’ye karşı 184 oyla kabul edilmişti. Bu gelişme ile birlikte Rusya’nın endişeli komşusunun İttifak’a üye olmasının önünde sadece Türkiye ve Macaristan parlamentolarından çıkacak onay kararı kaldı. Budapeşte’nin 27 Mart’ta ulusal mecliste gerçekleşecek oylama ile Helsinki’ye yeşil ışık yakacağı öngörülüyor.

TBMM’DE DE İLK AŞAMA TAMAM

Finlandiya’nın NATO üyeliğinin onaylanma sürecinin ilk aşaması geçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu dünkü toplantısında, Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasına ilişkin yasa teklifini görüşerek kabul etti. Teklif, üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya’nın, NATO’ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngörüyor. Komisyonun ardından Meclis Genel Kurulu’nda da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin onay süreci tamamlanmış olacak.

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TALEPLERİMİZE DUYARLI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Milli Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile MİT temsilcilerinin de katıldığı komisyon toplantısında bilgi verirken şunları söyledi: “Mevzuatında değişiklik yaparak terör örgütüne katılımı teşvik, terör yardım ve tahrik unsurlarını suç olarak düzenledi. Bu düzenlemenin uygulamaya da yansıdığını gördük.Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi.”Muhalefet ise iktidarı süreç yönetimiyle ilgili eleştirdi.

NATO’YA ÜYELİK OYLANDI

İsveç Parlamentosu Riksdag, henüz Türkiye ve Macaristan’ın onayı alınmamış olmasına rağmen ülkenin NATO üyeliğini oylayarak kabul etti. Parlamentodaki oylamada 269 ‘evet’, 37 ‘hayır’ oyu kullanıldı. 1814 yılından bu yana tarafsızlık politikası güden İsveç, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Finlandiya ile birlikte NATO’ya katılma kararı almıştı. Ancak Türkiye, terör örgütü mensuplarını iade etmediği ve terör örgütü PKK’nın İsveç’teki faaliyetleriyle etkili mücadele etmediği gerekçesiyle İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkıyor.