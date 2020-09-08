Finlandiya Vizesi nasıl alınır? Finlandiya Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Finlandiya ülkesinin doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batı kısmında İsveç ülkeleri bulunur. Türkiye'den bu ülkeye gitmek isteyen, Bordo (Umumi) pasaport sahipleri, vize almak durumundadırlar. Gri, siyah ve yeşil pasaport sahipleri, 180 gün için 90 günü geçmeyecek şekilde, Finlandiya ülkesine girişte vizeden muaf tutulurlar.

Finlandiya Vizesi Nasıl Alınır?

Finlandiya ülkesinde vize almak isteyen Türk vatandaşları, ilk olarak seyahat amaçlarını belirlemelidirler. Finlandiya ülkesi, Avrupa Birliği içerisinde yer aldığı gibi Schengen bölgesine dahildir. Bu nedenle, Schengen vize başvurusu olarak gerçekleştirilir.

Vize başvurusunun yapılması için elektronik ortamda, vize merkezlerinden randevu alınmalıdır. Vize için gerekli olan başvuru formu elektronik ortamda doldurulup, çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır. Daha sonra başvuru formu, vize merkezlerine götürülür. Gereken belgeler yanında götürülmelidir.

Finlandiya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Finlandiya vizesi almak isteyen Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, 60 Euro vize harcı öderler. Bunun yanı sora konsolosluktaki ek hizmetler için ek ücretler ödenmelidir. Finlandiya vizesi başvurusu yapmak isteyenler, ilk olarak başvuru ücretlerini yatırmak durumundadırlar. Ücret yatırılmadan, vize başvuru süreci başlamaz.

Finlandiya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Finlandiya vizesi başvuru için ücret ve başvuru formunun yanında, bazı gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Belgelerde eksik veya sorun olduğunda, vize alım sürecinde sorunlar yaşanabilir.

En az 6 ay geçerli, 2 sayfası boş olan pasaport başvuru dosyasında yer almalıdır.

Arka fonu beyaz, 2 adet biyometrik fotoğraf.

Nüfus cüzdanının iki yönlü fotokopisi.

Banka hesap dokümanları. (Son 3 aya ait olmalı ve hesabınızda en az 3 bin TL olmalıdır.)

Uçak ve otel rezervasyonları belgeler arasında bulunmalı.

Vize ücretinin ödendiğine dair dekont.

Kişinin çalıştığı kuruma ait olan belgeleri dosyada bulunmalı.

Kişinin yazmış olduğu vize talep dilekçesi dosyada yer almalıdır. Belge imzalanmalıdır.

Bu belgelerin dışında, vize başvurusu yapacak olan kişiye ait diğer belgeler olmalıdır. Kişi emekli, öğrenci, çalışan, şirket sahibiyse kendi mesleğine göre belgelerini hazırlamalıdır. Ayrıca vize seyahatinin amacına göre ek belgeler istenebilir. Vize başvuru merkezleri aracılığıyla başvuru yapılabildiğinden, eksikler burada tamamlanabilir.

Finlandiya Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Finlandiya vizesi için başvuru şartları, Schengen vize prosedürleriyle aynıdır. Vize için başvuru belgelerinin eksik olması gerekir. Başvuru belgeleri arasında eksik olması durumunda, vize reddedilebilir.

Vize başvurusunun kabul edilebilmesi için ücret ödemesinin yapılmış olması şarttır. Başvuru formunda yer alan bilgilerle hazırlanan belgelerin örtüşmesi şarttır. Yanlış bilgi veya eksik belge, vize sürecini uzatabilir. Konsolosluk ek belge talebinde bulunabilir. Bu durum sürecin uzaması veya reddedilmesi anlamlarına gelir. Reddedilme durumunda, vize için yatırılan ücretler geri ödenmez.

Finlandiya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Finlandiya vizesi için istenen belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması durumunda, süreç ortalama 15 iş günü içerisinde tamamlanır. Ancak vize için talep edilen belgeler eksik olması veya konsolosluğun görüşmeye çağırma durumları sürenin uzamasına neden olabilir.

İki ülkenin resmi ve dini tatilleri, konsolosluktaki yoğunluklar vize başvuru sürecini uzatan diğer faktörlerdir. Bu nedenle vize başvurusunun, seyahat tarihinden minimum 30 gün önce yapılması gerekir. Vize başvurusu, tüm durumlar dahil maksimum 60 günde sonuçlanır. Olumlu sonuçlandıktan sonra vize alınarak Finlandiya ülkesine giriş yapılabilir.