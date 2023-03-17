Finlandiya kararı bugün

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İsveç, yasal süreci tamamladığı terörle mücadele yasasında uygulamaya dönük adım atacağı tahmin edilen temmuz ayına kadar bekleyecek.

Cumhurbaşkanı, Finlandiya’nın NATO üyelik sürecine yönelik “Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız” demişti. İkili görüşmede mesaj Finlandiya Cumhurbaşkanı’na iletilecek. Meclis, Finlandiya’nın NATO üyeliğine nisan ayına kadar onay verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylama konusunda karara vardığını söyleyerek “Türkler, kararı açıkladıklarında cevabı almak için orada olacağımı umuyorlardı. Elbette daveti kabul ettim ve niyet beyanını almaya gideceğim” dedi.İsveç ile ise sorunlar sürüyor. Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar, “İsveç henüz bizi tatmin edecek adım atmadı. Önce bizi tatmin edecek. Terörist devşirilmesi, PKK ve FETÖ mensuplarının iadesi gibi konularda adım atması gerek” dedi.