Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Niinistö, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Niinistö, merdivende Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÜNDEM FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Haberin Devamı

Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede ana gündem Finlandiya'nın NATO üyeliği olacak. Görüşmesinde Türkiye-Finlandiya ilişkileri de konuşulacak.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



