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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Finlandiya#Sauli Niinistö
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 14:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü resmi törenle karşıladı. İki lider Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunu ele alacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Niinistö, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Niinistö, merdivende Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

GÜNDEM FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

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Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. 

Görüşmede ana gündem Finlandiya'nın NATO üyeliği olacak. Görüşmesinde Türkiye-Finlandiya ilişkileri de konuşulacak.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Finlandiya#Sauli Niinistö

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