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Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etti

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#Finlandiya#Rusya#RUSYA
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 18:47

Finlandiya, Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliğinde çalışan 9 Rus diplomatı casuslukla suçlayarak sınır dışı etti.

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Rus diplomatlar Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilmeye devam ediyor. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliğinde çalışan 9 Rus diplomatın casuslukla faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı edildiği duyuruldu. Açıklamada, Rus diplomatların eylemlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesine aykırı olduğu belirtildi.

Rus diplomatlar hakkındaki söz konusu kararın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile kabine arasında ülkenin dış ve güvenlik politikasına dair yapılan toplantıda alındığı ifade edildi.

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#Finlandiya#Rusya#RUSYA

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