MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFinike’de 20 litre kaçak alkol ele geçirildi
GeriGündem Finike’de 20 litre kaçak alkol ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Finike’de 20 litre kaçak alkol ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Finike’de 20 litre kaçak alkol ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın Finike ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde 20 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Antalya’nın Finike ilçesi, Kumluca Karayolu mevkiinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde 17 adet viski şişesi içerisine konulmuş 20 litre kaçak alkol ele geçirildi. Jandarma ekipleri kaçak alkole el koyarken, araç içerisinde bulunan H.A ve H.İ.S adlı şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle