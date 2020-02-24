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Gündem
Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat) (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

'Fındık' tedavi için Ankara'ya gönderildi

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'Fındık' tedavi için Ankara'ya gönderildi
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Tokat Turhal'daki Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan, sosyal medyada da yoğun ilgi gören ve sonrasında hastalanan 'Fındık' adlı köpek tedavi için Ankara'ya gönderildi.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu.

Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, 'Fındık' adı verilen köpek, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan 'Fındık' geçen hafta perşembe günü rahatsızlandı.

Fındık tedavi için Ankaraya gönderildi
'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip ilaç verdi. Fakat dün hayvanın durumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri, durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Veteriner hekimin kontrolünün ardından 'Fındık', Turhal Belediyesi'ne ait bir araç ile Ankara'da bulunan özel bir kliniğe gönderildi.

Fındık tedavi için Ankaraya gönderildi

Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu oldu
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