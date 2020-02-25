Fındık hasta oldu

Tokat Turhal’a bağlı Kayacık Köyü’ndeki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu olan, sosyal medyada yoğun ilgi gören ‘Fındık’ adlı köpek, geçen hafta perşembe günü rahatsızlandı. Turhal Belediyesi veteriner hekimi, Fındık’ı kontrol edip ilaç verdi. Fakat önceki gün hayvanın durumu daha da kötüleşti, okul yetkilileri durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bildirdi. Veteriner hekimin kontrolünün ardından Fındık, Ankara'da bulunan özel bir kliniğe gönderildi. Fındık’a burada distemper teşhisi konuldu. Fındık bu hastalığının diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alındı. Tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.



ÖNLÜĞÜNÜ SINIFA ASTILAR



Okul formasıyla sınıfta dolaşan Fındık’ın durumu öğrencileri üzdü. Öğrenciler, öğretmenleri Mustafa Önlen aracılığıyla video çekip veteriner tekniker Yağmur Denli’ye gönderdi. Veterinerden ‘Fındık’a iyi bakmasını isteyen öğrenciler, Fındık’ın sağlığına kavuşup yeniden sınıfa dönmesini istedi. Öğrenciler ayrıca, Fındık’ın okul formasını sınıfa astı.



GENÇLİK HASTALIĞI



Distemper (gençlik hastalığı) solunum, gastrointestinal ve sinir sistemlerine saldıran bir virüsün neden olduğu bulaşıcı ve ciddi bir hastalıktır. Köpek gençlik hastalığı, ayrıca gözün konjonktival zarlarını etkileyen bir virüstür.