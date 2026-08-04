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Fındık hasadında sinsi tehlike: Alerjik hastalar için güvenli değil

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#Fındık Hasadı#Alerji Uyarıları#Solunum Hastalıkları
Fındık hasadında sinsi tehlike: Alerjik hastalar için güvenli değil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 09:52

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı başlarken; ürünün toplanması, patozlanması ve kurutulması sırasında ortaya çıkan organik tozlar ile nemden kaynaklanan küf mantarlarının astım ve alerjik hastalıkları tetiklediği belirtildi.

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Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı başladı. Bahçelerdeki olgunlaşan fındığın toplanması ve işlenmesinin yanı sıra kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan organik toz ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Uzmanlar, alerjik nezle, astımı ve kronik rahatsızlığı bulunanların fındığın işlendiği ortamlardan uzak durması gerektiğini belirterek, koruyucu filtreli maske kullanılması önerisinde bulunuyor.

Fındık hasadında sinsi tehlike: Alerjik hastalar için güvenli değil

“KULLANILAN İLAÇLAR YETERSİZ KALIYOR”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındığın serilmesi, toplanması ve çuvallara doldurulması sırasında etrafa saçılan tozların alerjik yapıya sahip olduğunu ifade ederek, "Doğu Karadeniz'de fındığın hasat zamanı başladı. Bu mevsimde alerjik nezle ve astımı olan hastalarda alevlenmelerle karşılaşıyoruz. Acil servislere ve hekimlere başvurular artıyor. Fındık genellikle ailecek işletiliyor ve ailenin tüm bireyleri fındık işine katılarak o ortamda bulunuyor. Fındığın toplanması, işlenmesi, patoz işlemi derken ortama çok sayıda organik tozlar yayılıyor. Bu organik tozların çoğu alerjik özelliklere sahiptir. Bu durum alerjik duyarlılığı olan kişileri tetikliyor. Hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bu yakınmalar artıyor ve kullanılan ilaçlarda yetersiz kalmaya başlıyor. Gece tıkanmalar ve hırıltılar olabiliyor" dedi.

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Fındık hasadında sinsi tehlike: Alerjik hastalar için güvenli değil

“ALERJİK HASTALAR İÇİN GÜVENLİ BİR İŞ DEĞİL”

Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındık bahçesine girerken koruyucu maskeler takılması gerektiğini belirterek, "Önerimiz, alerjik nezlesi ya da astımı olan hastaların bu ortamlarda bulunmamaları ve bu ortama dahil olmamalarıdır. Bu iş kolay değil; aile kendi tarlasını kendisi işlemek istiyor. Alerjik hastalar için bu iş güvenli bir iş değil. İlla o ortamda bulunacaksa da çok iyi maskeler kullanması lazım. 'N95' dediğimiz, filtreli, sıkı koruyucu ve alerjen geçirmeyen filtreler içeren maskeler kullanmak belki faydalı olabilir ama en iyisi o ortamda bulunmamaktır. Fındığın serilmesi ve kurutulması aşamasında iyi havalanmayan bir ortamda ya da üzerine naylon atılmışsa nemle birlikte küf mantarları oluşabiliyor. Organik tozlar ve küf mantarları da bu ataklara yol açabiliyor" diye konuştu.

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Fındık hasadında sinsi tehlike: Alerjik hastalar için güvenli değil

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#Fındık Hasadı#Alerji Uyarıları#Solunum Hastalıkları

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