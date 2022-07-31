Fındık fiyatı yüzleri güldürdü...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ordu'da fındık alım fiyatını açıkladı. Erdoğan “İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. 2022 alım sezonunda kabuklu fındığa, kilogram başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık. Küresel krize ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen üreticilerimize emeklerinin karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek için tüm şartları zorladık. İnanıyorum ki sizler de kabul edeceksiniz. Bereketli olsun.” dedi.

Erdoğan'ın bu sezonun fındık fiyatını 54 lira olarak açıklaması bölgede de geniş yankı buldu.

CNN Türk yayınında konuşan Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan açıklanan rakamı "Son derece güzel" diye yorumladı.

"ÜRETİCİ BAHÇESİNE GİRECEK"

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Üreticinin açıklanan rakamdan son derece memnun olduğunu belirten Ergan "Ayrıca buna sadece rakam olarak da bakmamak lazım. Bunu ürün artırımı olarak da yorumlamak lazım. Bu fiyatlar üreticisi bahçesine sokacak. Son derece memnunuz, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

REKOLTE BEKLENTİSİ

Bu yıl rekoltenin fındıkta 765 bin ton civarında açıklandığını hatırlatan Ergan "Ama hava şartları son derece güzel. Ben de kaliteli bir fındık hasadı bekliyorum. Tahminlerimize göre geçtiğimiz yılı geçeceğiz. Bu yıl 800 bin tonu bulacağız" diye konuştu.