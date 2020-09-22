Fındık bahçesini ilaçladı, bu hale geldi!

Olay, Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice Ç. fındık sezonunun ardından Amerikan beyaz kelebeğine karşı tarlasını ilaçladı. Evine gelen Hatice Ç. bir süre sonra yüzünde yanma hissetmeye başladı. Yüzünün kabardığını fark eden Hatice Ç. yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hatice Ç. tedavisinin ardından taburcu oldu. Hatice Ç., “Fındıklıkta Amerikan beyaz kelebeğine karşı ilaçlama yaptım. İşimi bitirip eve geldiğimde yüzümde yanma hissettim. Sanki yüzüme tiner atılmış gibi. Doktora geldik, tarım ilacından etkilendiğimi söyledi.” dedi.