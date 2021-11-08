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Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu! yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

#Cinayet#Yasak Aşk#Fındık Bahçesi
Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık bahçesinde cesedi bulunan Ali Kemal Bayır’ı (44), teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar’ın (35) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Bayraktar’ın ifadesinde kuzenini eşi ile ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia etti.

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Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acile haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünde ve göğsünde bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, cesedin, Ali Kemal Bayır’a ait olduğu belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ali Kemal Bayır’ın önceki gece birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, Özgür Bayraktar’ı yakalayarak gözaltına aldı.

İLK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Özgür Bayraktar’ın jandarmadaki ilk ifadesinde, “Ali Kemal Bayır’ın eşim K.B. ile ilişkisi varmış. Bunu telefondaki mesajlardan öğrendiğim, daha sonra cinnet getirip cinayet işledim” dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Özgür Bayraktar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Cinayet#Yasak Aşk#Fındık Bahçesi

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