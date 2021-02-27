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Gündem
Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü

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Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü
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ORDU’nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde üzerine ağaç devrilen Dursun Yıldırım (88), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kazancılı Mahallesi’nde meydana geldi. Bakım çalışması için fındık bahçesine giden Dursun Yıldırım’ın üzerine, devrilmemesi için telle bağlanarak önlem alınan ağaç devrildi. Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım’ın yanına giden oğlu, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dursun Yıldırım’ın cenazesi, savcılık incelemesin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 

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