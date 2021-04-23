Finansbank çalışma saatleri 2021 - Finansbank saat kaçta açılıp, saat kaçta kapanıyor? Öğle arası açılış kapanış saati

QNB Finansbank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar...

FİNANSBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

QNB Finansbank sabah 09:00’da açılmaktadır. Akşam saat 17:30’da ise mesai bitmektedir.

FİNANSBANK ÖĞLE ARASI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ

Öğle tatiline 12:30’da çıkan Finansbank 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır.

FİNANSBANK BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

QNB Finansbank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır. Ancak hafta sonu, bayramlar ve diğer resmi tatil günlerinde bazı şubelerini açmaktadır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

26 Ekim 1987 tarihinde Hüsnü Özyeğin tarafından kurulmuştur. Türkiye'de halka açılan ilk özel sektör bankasıdır. Finansbank, 2016 yılının Haziran ayında Katar'ın en büyük bankalarından biri olan Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) tarafından satın alınmıştır. Bankanın Finansbank olan adı, 20 Ekim 2016 tarihinde QNB Finansbank olarak değiştirilmiştir.

1999 yılında ilk taksitli kredi kartı olan Galaxy Card’ı piyasaya sürmüştür. 2001 yılında "taksit atlat" ve "puanlarla mil kazanma" kampanyalarını yapmıştır. Galaxy Card’ın ismi daha sonra CardFinans olarak değişmiştir. Dört yıl gibi bir sürede en fazla visa karta sahip marka haline gelmiş, Visa International tarafından düzenlenen yarışmada ise "Dünya Birincisi" ve "Dünya Beşincisi" olmuştur. 30 Eylül 2016 itibarı ile 630 şube ve 12.398 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

Finansbank genel müdürlüğü, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:215, 34394 4.Levent- Şişli/Şişli/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Finansbank genel müdürlüğüne 0 (212) 318 50 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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