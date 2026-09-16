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Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında yarın toplanacak

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#Ekonomi#Finansal İstikrar#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında yarın toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 20:55

Finansal İstikrar Komitesinin (FİK) yarın 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanarak finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır."

 

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#Ekonomi#Finansal İstikrar#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

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