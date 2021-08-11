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Haber Giriş: 11.08.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Finans ve Bankacılık taban puanları kaç? İşte Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Finans ve Bankacılık bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Finans ve Bankacılık taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA4318,60730221.786
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA7317,97254223.889
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA4313,80273238.440
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce)EA60296,76284305.763
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA7296,59198306.511
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA60277,74115399.416
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA3272,83843427.562
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)EA70272,08740432.100
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA20269,52197447.781
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA60259,12910515.925
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA60255,78241539.939
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA70250,23128581.900
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (KKTC Uyruklu)EA1245,58172619.285
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)EA60240,00554666.849
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA60236,15545701.543
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA60235,99838702.965
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA70235,04926711.807
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA40232,76958733.918
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA120232,01882741.252
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA70230,75582754.077
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)EA40229,83760763.458
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA80227,10954791.934
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA5226,94093793.753
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli)EA30225,88902805.414
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)EA50224,92650816.349
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA70223,31451834.930
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)EA60222,37505846.074
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA60221,86313852.096
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA40221,76928853.249
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA50221,73769853.634
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)EA40221,51136856.197
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA70220,34907870.005
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA70220,33615870.153
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA40218,70422889.040
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA40216,55891912.607
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA17215,72757921.058
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)EA40214,80749929.940
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)EA70213,00535945.637
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA38211,21336958.379
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA19211,09414959.158
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)EA50210,87666960.482
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)EA40210,47761962.855
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA40208,03713974.233
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA21207,90868974.723
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)EA1207,72950975.374
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA40205,21705981.850
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA42202,40339985.798
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA50200,87820987.492
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA25200,00232988.434
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)EA60191,45860997.672
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA40190,77701998.136
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)EA20189,95319998.611
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (KKTC Uyruklu)EA1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA10
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA10
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA3
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Finans ve Bankacılık (Fakülte)EA3

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