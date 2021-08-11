Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Finans ve Bankacılık bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Finans ve Bankacılık taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 4 318,60730 221.786 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 7 317,97254 223.889 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 4 313,80273 238.440 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) EA 60 296,76284 305.763 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 7 296,59198 306.511 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60 277,74115 399.416 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 3 272,83843 427.562 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 70 272,08740 432.100 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 20 269,52197 447.781 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60 259,12910 515.925 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60 255,78241 539.939 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 70 250,23128 581.900 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (KKTC Uyruklu) EA 1 245,58172 619.285 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 60 240,00554 666.849 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60 236,15545 701.543 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60 235,99838 702.965 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 70 235,04926 711.807 TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40 232,76958 733.918 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 120 232,01882 741.252 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 70 230,75582 754.077 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 40 229,83760 763.458 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 80 227,10954 791.934 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 5 226,94093 793.753 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) EA 30 225,88902 805.414 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 50 224,92650 816.349 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 70 223,31451 834.930 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 60 222,37505 846.074 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60 221,86313 852.096 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40 221,76928 853.249 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 50 221,73769 853.634 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 40 221,51136 856.197 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 70 220,34907 870.005 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 70 220,33615 870.153 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40 218,70422 889.040 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40 216,55891 912.607 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 17 215,72757 921.058 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 40 214,80749 929.940 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 70 213,00535 945.637 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 38 211,21336 958.379 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 19 211,09414 959.158 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 50 210,87666 960.482 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 40 210,47761 962.855 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40 208,03713 974.233 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 207,90868 974.723 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) EA 1 207,72950 975.374 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40 205,21705 981.850 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 202,40339 985.798 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 50 200,87820 987.492 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 200,00232 988.434 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 60 191,45860 997.672 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40 190,77701 998.136 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 20 189,95319 998.611 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (KKTC Uyruklu) EA 1 — — GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3 — — GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3 — — LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 10 — — RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 10 — — YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3 — — KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 3 — —

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