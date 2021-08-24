Finans merkezinde mobbing cinayeti

amdullah Özmen (29) ve Hakan Karaytu (22), İstanbul Ümraniye’ye bağlı Finanskent Mahallesi’ndeki Finans Merkezi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aralarında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Geçen cumartesi günü sabaha karşı ikili arasında yine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Özmen, Karaytu’yu peş peşe bıçakladı. 15 yerinden bıçaklanan Karaytu kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir özel güvenlikçi de kolundan yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Hakan Karaytu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı özel güvenlikçi de ambulansla hastaneye götürüldü. Polise teslim olan Hamdullah Özmen ifadesinde, “Bana sıklıkla aşağılayıcı sözler söylüyordu. Olay günü de benim görevli olduğum kapıdan 2 işçi kartlarını okutarak giriyordu. Bu sırada Hakan Karaytu yanıma gelerek beni aşağılayan sözler söyleyip küfretti. Ben de öfkeye kapılarak bıçakladım” dedi.





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