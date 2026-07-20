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Final öncesi yasadışı bahis operasyonu

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#Bahis Operasyonu#2026 Dünya Kupası#Adalet Bakanlığı
Final öncesi yasadışı bahis operasyonu
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026 Dünya Kupası final maçı ile ilgili yapılan açıklamada, 2022 içerisinde yapılan FIFA Dünya Kupası’nda bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğunun tespit edildiği, 2026’da düzenlenen organizasyonda da bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğü belirtildi.

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En yüksek hacmin meydana geleceği final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşıldığı, bu kapsamda 6 bin 314 banka hesabı tespit edildiği ifade edildi. Yasadışı bahis trafiğinin en yoğun olduğu final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara bloke koyulması için bankalara eş zamanlı yazı yazıldığı ve yasadışı bahis sitelerine entegre halde PANEL sisteminin bulunduğu toplamda 19 ‘Dış Finans Evine’ ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medyada yaptığı paylaşımda, “Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.       

 

 

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#Bahis Operasyonu#2026 Dünya Kupası#Adalet Bakanlığı

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