Final öncesi yasadışı bahis operasyonu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

En yüksek hacmin meydana geleceği final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşıldığı, bu kapsamda 6 bin 314 banka hesabı tespit edildiği ifade edildi. Yasadışı bahis trafiğinin en yoğun olduğu final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara bloke koyulması için bankalara eş zamanlı yazı yazıldığı ve yasadışı bahis sitelerine entegre halde PANEL sisteminin bulunduğu toplamda 19 ‘Dış Finans Evine’ ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medyada yaptığı paylaşımda, “Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.