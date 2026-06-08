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Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Erten için arama çalışması başlatıldı

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#Karabük#Filyos Çayı#CHP
Filyos Çayına düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Erten için arama çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 03:37

Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) bulunması için arama çalışması başlattı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yol kenarında mola verdi.

Filyos Çayına düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Erten için arama çalışması başlatıldı

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, suda kayboldu. Erten'in beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Filyos Çayına düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Erten için arama çalışması başlatıldı

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#Karabük#Filyos Çayı#CHP

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