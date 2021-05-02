Filyasyon nedir, ne işe yarar? Koronavirüs tedavisinde filyasyonun önemi

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesini yürüten filyasyon ekipleri, oldukça sistemli emek sarf ediyorlar. Peki nedir bu adından sıklıkla söz ettiren filyasyon?

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, virüsün kaynağını tespit etmek amacıyla virüsün temas halinde olduğu kişilerin taranması yöntemine deniliyor.

Saha incelemesi olarak da adlandırılan filyasyon, sağlık bakanlığına bağlı bulaşıcı hastalıklar ile mücadele rehberinde "Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır." şeklinde tarif ediliyor.

Ülkeler virüs salgınıyla mücadelede genellikle iki yöntem kullanıyor. Bunlardan birisi genel tarama, diğeri de filyasyon yani virüsün temas zinciri içinde olanları tespit etmek ve virüs taramasından geçirmek.

Genel taramanın akılcı bir yöntem olmadığını belirten Sağlık Bakanı Koca, filyasyon uygulaması ile nokta atışı yaparak ilerlediklerini söylüyor.

FİLYASYON EKİBİNİN GÖREVİ NEDİR?

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesidir.

Bu inceleme sırasında vaka ile teması olanlar da koruma ve kontrol önlemlerine dahil edilir.

Vaka görüldüğünde filyasyon çalışması gerektiriyorsa hastalık geriye doğru taranır. Filyasyon çalışması kapsamında, vakanın kaynağını bulmak ve belirlemek için çalışmalar yapılır. Hasta ve hastayla teması olanlar da dahil koruma altına alınması önlemleri uygulanır.

FİLYASYON EKİBİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Filyasyon ekibine salgının niteliğine göre karar verilir. Bu amaçla oluşturulacak ekibin içinde:

Bulaşıcı hastalıklar şubesi çalışanları

Toplum sağlığı merkezi çalışanları

Çevre sağlığı teknisyeni

Varsa halk sağlığı uzmanı

Klinisyen

Veteriner hekim

Laboratuvar çalışanı

Varsa ya da ulaşılabiliyorsa konuyla ilişkili diğer teknik uzmanlar yer alabilir.

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