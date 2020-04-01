Filyasyon nedir ne demek? Tıpta filyasyon ne anlama gelir?
Corona virüsüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka sayısına ilişkin değerlendirmeleri yaptı. Hasta bilgileri ile ilgili değerlendirmeleri paylaşan Koca, filyasyonla terimini kullandı. Tıpta hastalığın kaynağını bulmak üzere sıkça kullanılan filyasyon kelimesi Bakan Koca'nın yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Corona virüsü gelişmelerini takip edenler Filyasyon nedir? Filyasyon ne demek gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte, Filyasyon ile ilgili ayrıntılı bilgiler....
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca corona virüsle mücadele kapsamında açıklamalarda bulundu. Corona covid-19 vaka sayısıyla ilgili değerlendirmelerin ardından filyasyon nedir? sorusunun yanıtı corona virüsü gelişmelerini takip edenler tarafından gündeme geldi. Peki, Filyasyon ne demek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
FİLYASYON NEDİR?
Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.
Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.
Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.
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