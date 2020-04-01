Filyasyon nedir ne demek? Tıpta filyasyon ne anlama gelir?

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca corona virüsle mücadele kapsamında açıklamalarda bulundu. Corona covid-19 vaka sayısıyla ilgili değerlendirmelerin ardından filyasyon nedir? sorusunun yanıtı corona virüsü gelişmelerini takip edenler tarafından gündeme geldi. Peki, Filyasyon ne demek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.