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Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Filyasyon ekiplerine pasta börek daveti

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Filyasyon ekiplerine pasta börek daveti
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Antalya’da 830 sağlık personelinden oluşan 400 filyasyon ekibi, salgının yayılmasını önlemek için, pozitif vakaların kapılarına kadar gidip ilaçlarını teslim ediyor, gece gündüz demeden temaslıların izini sürüyor.

Bazı pozitif vakaların “Ne zaman gelirsiniz? Pasta ve börek hazırlayacaktım” davetleri ise her ne kadar reddetmek zorunda kalsalar da ekiplerin yüzünü güldürüp motivasyonlarını arttırıyor.

Filyasyon ekiplerine pasta börek daveti

YEMEKLİ KARANTİNA DESTEĞİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı 4 mahallenin önde gelenleri karantinadakiler için her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtmaya başladı. 103 aileye yemek dağıttıklarını söyleyen hayırsever Emin Sanpur, “İlkokul, ortaokul öğrencileri de gelerek ceplerindeki 5-10 lira ile destek verdiler” dedi. (DHA)

Filyasyon ekiplerine pasta börek daveti

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