Filyasyon ekipleri, karlı dağları aşıp, hastalara ulaşıyor

Erzurum'da oluşturulan filyasyon ekipleri, bir yandan koronavirüsle bir yandan da zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. Kente 85 kilometre uzaklıkta olan, mezralarıyla 96 yerleşim yeri bulunan Horasan'da İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 ayrı filyasyon ekibi kuruldu. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Çınar başkanlığındaki ekipler, 5 ile 60 kilometre mesafedeki yerleşim birimlerine ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. 2 araçla mezra ve kırsaldaki mahalleleri gezerek, pozitif vakalar ile temaslı oldukları için karantinada olanlara destek veren ekipler, bir taraftan da zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. Karlı dağları aşan, bazen de yolda kalan araçlarını iterek, gideceği adrese ulaşan ekiplerin gayretleri sonucu ilçe genelindeki vakalarda önemli oranda azalma yaşanıyor.



‘GÜNDE 40 VAKAYA GİTTİĞİMİZ OLUYOR’



Kış şartlarında filyasyon ekiplerinin çalışmasının zor olduğunu belirten Dr. Çınar, "Ekiplerimiz yollarda kalıyor, kendi imkanlarımızla yolları aşmaya çalışıyoruz. Aracın gitmediği yerlerde yürüyoruz, mecburen evlere, hastalara ulaşmak zorundayız" dedi.



Horasan'da hekim, ebe ve hemşirelerden oluşan 10 ayrı filyasyon ekibi olduğunu kaydeden Çınar, "Horasan'da mezralarla birlikte 96 yerleşim birimi var. Bazısı 60 kilometre uzaklıkta, bazısı 5 kilometre mesafede. Horasan'ın nüfusu 40 bin civarında. Buraların arazi şartları değişiyor. Kış şartları da yaptığımız işin daha zorlu ve çetrefilli olmasına sebep oluyor. Günlük vaka sayımız son dönemlerde biraz daha azaldı ama bazen 40 vakaya gittiğimiz günler oldu. Merkezde filyasyon kolay oluyor ama mahalle ve mezralar olunca iş biraz zorlaşıyor. Bizim 2 aracımız var, bazen kaymakamlıktan da aldığımız araç desteğiyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.