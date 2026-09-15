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Filmleri aratmayan kaçış havadan bitti: Skuterle kaçan 54 suç kayıtlı firari dron takibiyle yakalandı

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#Sancaktepe#Polis Takibi#Dron
Filmleri aratmayan kaçış havadan bitti: Skuterle kaçan 54 suç kayıtlı firari dron takibiyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 09:32

İstanbul, Sancaktepe'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak elektrikli skuterle kaçan ve bir polis aracına zarar veren Ediz A. (40), dron destekli takip sonucu yakalandı. 54 suç kaydı ve 12 ayrı dosyadan araması bulunan, ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olay, 14 Eylül günü Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibi, bir araç muayene istasyonunda dronla çalışma yaptı. Çalışma sırasında, aranan Ediz A.’nın istasyonda olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli, elektrikli skuterle kaçmaya başladı.

Filmleri aratmayan kaçış havadan bitti: Skuterle kaçan 54 suç kayıtlı firari dron takibiyle yakalandı

DRONLA TAKİP EDİLDİ

Kaçış sırasında bir polis aracının sağ aynasına zarar veren ve sağ ön lastiğinin patlamasına neden olan şüpheli, dronla takip edildi. Konumu telsizle ekiplere bildirilen Ediz A., takibin ardından aynı mahallede yakalandı. Şüphelinin elektrikli skuterle kaçması, polis ekiplerinin takibi ve şüphelinin yakalanması dron kamerasına yansıdı.

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Filmleri aratmayan kaçış havadan bitti: Skuterle kaçan 54 suç kayıtlı firari dron takibiyle yakalandı

2 POLİS ARACINA ÇARPAN ŞÜPHELİNİN 54 KAYDI ÇIKTI

Ediz A.’nın daha önce 10 ALU 201 plakalı araçla Sancaktepe ve Sultanbeyli’de polisin ‘Dur’ ihtarına uymadığı, Sultanbeyli’de asayiş ekiplerine ait 2 araca çarparak kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan 7, ‘Kasten yaralama’ suçundan 18, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 12, ‘Tehdit ve hakaret’ suçlarından 11, ‘Mala zarar verme’ suçundan 6 olmak üzere toplam 54 olay kaydı bulunduğu belirlendi.

Filmleri aratmayan kaçış havadan bitti: Skuterle kaçan 54 suç kayıtlı firari dron takibiyle yakalandı

12 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Yapılan sorgulamada Ediz A.’nın ‘Silahla tehdit’, ‘Cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Kasten yaralama’, ‘Ruhsatsız silah ve mermi satın alma veya taşıma’, ‘Basit yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Hakaret’ konularındaki 12 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Filmleri aratmayan kaçış havadan bitti: Skuterle kaçan 54 suç kayıtlı firari dron takibiyle yakalandı

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#Sancaktepe#Polis Takibi#Dron

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