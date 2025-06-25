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Filmleri aratmayacak olay! 3,5 milyon liralık gasp kurgu çıktı

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#Sahte Şikayet#Polis Operasyonu#Suç Kaydı
Filmleri aratmayacak olay 3,5 milyon liralık gasp kurgu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 21:24

Başakşehir’de 3,5 milyon lira gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi olan kişinin, olayı kendisinin planladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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Başakşehir’de polise başvuran İsa D.(27) isimli kişi, kendisini motosikletle takip eden silahlı bir kişi tarafından bankadan çektiği 3,5 milyon liranın gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis ekipleri, mağdur rolü yapan İsa Doğan'ın gasp olayını planladığını tespit etti. Gözaltına alınan İsa D. ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

67 SUÇ KAYDI BULUNDU

Olay 17 Haziran günü öğle saatlerinde Başakşehir'deki bir sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Bölgedeki polis merkezine giden İsa D., bankadan çektiği 3,5 milyon liranın kendisini motosikletle takip eden silahlı bir kişi tarafından gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayı araştırmaya başlayan polis ekipleri, 48 saat süren çalışmanın ardından motosikletli şüphelinin Bursa'daki bir otelde olduğunu belirledi. Otele operasyon düzenleyen ekipler, 67 suç kaydı bulunan Koray E.'yi(23) gözaltına aldı.

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ÇANTADAN BİN LİRA VE KAĞIT PARÇALARI ÇIKTI

Koray E.'nin polise verdiği ifadesinde, 'Mami' ismiyle tanıdığı bir kişinin kendisine ne yapması gerektiğini söyleyerek, olay yerini gösterdiğini söyledi. Polisin çantadaki parayı sorması üzerine Erdönmez, gasp ettiği çantanın içinde bin lira ve kağıt parçaları olduğunu söyledi. Olayda kullandığı silahı da gömdüğünü söyleyen şüphelinin tarifinden yola çıkan ekipler, silahı bularak muhafaza altına aldı.

Filmleri aratmayacak olay 3,5 milyon liralık gasp kurgu çıktı

“GERÇEK BİR GASP OLAYI YAŞANMADI”

Şüphelinin ifadesinde 'Mami' olarak belirttiği kişinin kimliğini belirlemek için harekete geçen polis ekipleri, bu kişinin 4 adet suç kaydı olan Muhammet A.(23) olduğunu tespit etti. Şüphelinin Esenler'deki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Muhammet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Muhammet A.'nın polise verdiği ifadesinde, bütün olayı İsa D.'nin planladığını ve gerçek bir gasp olayı yaşanmadığını söyledi.

ŞÜPHELİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bu ifadeden yola çıkan ekipler, şikayetçi İsa D.'yi ifadesinin alınması gerektiğini söyleyerek polis merkezine çağırdı. Karakola kendisi gelen İsa D. ifadesinde, diğer şüphelilerin ifadelerindeki iddiaları kabul etmediğini söyledi. İsa D.'yi de gözaltına alan polis ekipleri, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 şüpheliyi adliyeye sevk etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Sahte Şikayet#Polis Operasyonu#Suç Kaydı

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