Film setine sürpriz ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yoğun çabaları sonucu Antalya’ya getirilen ve ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham’ın bir araya geldiği aksiyon filmi “Five Eyes”ın (Beş Göz) çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Tarihi Kaleiçi’nde ve dev bir film platosuna dönüştürülen Expo alanındaki çekimlerin dün sürpriz bir konuğu vardı. Film setine ziyaret gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çekim arasında karavanda dinlenen oyuncu Jason Statham, Cary Elwes ve rap’çi Bugzy Malone ile görüştü. Jason Statham ve diğer oyuncularla sohbet eden Bakan Ersoy’a filmin İngiliz yönetmeni Guy Ritchie de eşlik etti.

Jason Statham, Mehmet Nuri Ersoy ve Guy Ritchie

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra film alanına geçerek, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi. Burada film ekibiyle görüşerek çekimler hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, film için Expo alanında oluşturulan bölümleri gezdikten sonra ayrıldı.

BAKANLIK DESTEK VERİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca geçen dönemde yeni ‘Sinema Kanunu’ yürürlüğe konulmuş, Türkiye’nin film çekim merkezlerinden birisi olabilmesi amacıyla ‘Yabancı Film Yapım Desteği’ hayata geçirilmişti. Bu kanun değişikliği sonrasında Mad Max serisinin usta yönetmeni George Miller, Türkiye’de de çok sevilen yapımcı ve oyuncu Amir Khan gibi dünyaca ünlü isimler Türkiye’yi ziyaret etmeye, filmleri için çekim mekânları aramaya başlamıştı. Türkiye’de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek veriliyor. Desteklenecek filmler dünya uygulamalarında olduğu gibi kültürel içerik, Türk vatandaşlarının yapıma katılımı, ülke tanıtımına olan katkılar gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendiriliyor.

3 BİN METREKARE SET ALANI KURULDU

- Film için Expo alanında 3 bin metrekare set alanı kuruldu.

- Bir gemi inşa edildi ve uçak çekimleri için set oluşturuldu.

- 5 bin kişilik Expo Kongre Merkezi, havalimanı terminal binası şekline çevrildi.

- Çekimlerde 114 metre yüksekliğindeki Expo kulesi de kullanılıyor.

- Normalde boş tutulan Expo Göleti de film ekibi için tekrar dolduruldu.

- Çekimlerin 3 haftada tamamlanıp mart ayında setin sökülmesi planlanıyor.

ÇEKİMLER İÇİN 60 MİLYON $ HARCANACAK

Film çekimleri için 60 milyon dolar harcanacağı belirtilirken, bugüne kadar dekor için harcanan miktarın ise 20 milyon TL’yi bulduğu kaydedildi. Türklerin de yer aldığı 500 kişilik film ekibinin çekimler sırasında 2 saatte bir maske değiştirdiği ve sette hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı öğrenildi.