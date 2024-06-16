‘Film senaryosu’nu adli tıp çökertti

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KIRIKKALE Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Elif Sinan (24) ile Tuğrul Akan’ın (27) duygusal birlikteliği vardı. Genç kız bir yandan okurken, bir yandan da kafade garson olarak çalışıyordu. Akan, 3 Ağustos 2021’de Elif Sinan’ın çalıştığı işyerine gitti. Çift burada bir süre konuştuktan sonra genç kız ağlayarak ayrıldı. Taksiyle evine döndü. İki sevgili evde buluştu. İddiaya göre Akan eve girdikten sonra “ayrılmak istediğini” söyleyerek eşyalarını topladı. Ancak genç kız ayrılmak istemediğini söyledi. İki sevgili araçta buluştu. Araç içinde devam eden tartışmada, Elif kalbinden bıçaklandı.

Akan ifadesinde, olay günü genç kızın bir arkadaşına iltifatta bulunması nedeniyle tartıştıklarını, bunun için ayrılmak istediğini, Elif Sinan’ın “Sensiz yaşamamam” diyerek mutfaktan bıçak alarak kendisini öldürmek istediğini, evdeki bütün bıçakları toplayarak arabaya getirdiğini iddia etti. Akan, “Elif belindeki bıçağı çıkardı. Aniden sağ elinde bulunan bıçağı kalbine doğru sapladı” dedi.

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10 AY SERBEST KALDI

Savunmasını inandırıcı bulan savcılık, şüpheli hakkında tutuklama talebinde bile bulunmadı. Elif’in “ölü muayene tutanağında” bile ölüm nedeni “intihar” yazıldı. Şüpheli, 10 ay serbest dolaştı.

Savcılık, genç kızın ölümünden yaklaşık 7 ay sonra iddianame düzenleyerek, olayın intihar değil cinayet olduğunu belirtti.

İlk duruşma, olaydan 10 ay sonra 18 Mayıs 2022’de yapıldı. Mahkeme, ilk duruşmada tutuklanan Akan’a “kasten öldürme” suçundan müebbet verdi. Hürriyet’e konuşan ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, sanığa verilen cezanın Yargıtay’ca da onandığına dikkat çekerek, “sanık yaklaşık 10 ay serbest şekilde dolaşmıştı. Savcılık, müebbet hapis cezası alma ihtimali olan şüpheliyi tutuklamayarak son derece büyük bir risk almış ve devam eden soruşturmada toplanmayan delillerin karartılabilmesi ihtimalini görmezden gelmişti” dedi.

SADECE SANIĞIN PARMAK İZİ ÇIKTI

MAHKEME gerekçeli kararında, olay yerinden bulunan bıçaklarda genç kızın parmak izinin bulunmadığı, sadece sanığın parmak izinin tespit edildiğini belirtti. Sanığın savunmasında, Elif’in sağ eliyle kendisini kalbinden bıçakladığını ileri sürdüğü hatırlatılan kararda, “bu hali ile maktulün kendisini yaralayıp sonrasında bıçağı vücudundan çıkarmasının beklenemeyeceği” anlatıldı. Kararda, Adli Tıp Kurumu’nun raporunda bıçağın giriş-çıkış izlerine göre Elif Sinan’ın bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği, oysa baskın elinin sağ eli olduğu belirtildi. Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire, yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar verdi.