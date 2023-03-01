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Film sahnesi gibi...Tuzla'da otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar

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#İSTANBUL#Polis#Tuzla
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 11:57

TUZLA'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüsle kesildi. Minibüsten inen silahlı 3 kişi otomobil sürücüsünü hedef aldı. Sürücü kaçmak istese de başarılı olamadı. Araçtan zorla indirilip darbedilen sürücü, minibüse sokularak kaçırıldı. Otomobildeki kadın ise direksiyon başına geçip, minibüsü takip etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen kişi, yanında bir kadınla otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi.

Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından aracın camlarına vurmaya başladı. Daha sonra otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan indi. Şüpheliler, darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.

Film sahnesi gibi...Tuzlada otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar

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O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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#İSTANBUL#Polis#Tuzla

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