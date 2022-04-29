Film gibi takas için Putin’den teşekkür

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında önceki gün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleşen takas ve Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Putin, görüşmede, Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed’in Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

İSTİHBARAT DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti. Mili İstihbarat Teşkilatı’nın takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini; bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

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ARABULUCULUĞA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve barış için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.