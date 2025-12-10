×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Film gibi soygun planı… İşbirlikçilerine çalıştığı iş yerini soydurup mağduru oynadı, 3 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Film Gibi Soygun#Mersin Soygunu#Gözaltı Anı
Film gibi soygun planı… İşbirlikçilerine çalıştığı iş yerini soydurup mağduru oynadı, 3 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 00:23

MERSİN’de çalıştığı işyerini anlaştığı 2 kişiye yağmalatan şüpheli ve işbirlikçileri gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerini yağmaladıktan sonra kaçmaları ve akaryakıt istasyonunda gözaltına alındıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

 Kentte bir iş yeri çalışanı, silahlı ve maskeli iki kişinin kendisini etkisiz hale getirip, plastik kelepçe ile bağladığını ve yaklaşık 800 bin dolar ile 400 bin TL nakit parayı alarak kaçtığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerinin E.K.K. ve A.Ş. olduğunu olay sırasında kullandıkları aracın ise kiralık olduğunu saptadı. Güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesi ile şüphelilerin olay aynı günü kentten ayrıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kuruldu. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler bir dinlenme tesisi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, suçtan elde edilen 801 bin 153 dolar, bin 340 Avro ve 462 bin 395 TL nakit para ve döviz ele geçirildi.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında şüpheliler E.K.K. ve A.Ş.'nin iş yeri çalışanlarından sözde mağdur M.S.A. ile birlikte hareket ederek, planlı ve organize bir şekilde yağma eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler E.K.K. ve A.Ş. ile işyeri çalışanı M.S.A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖZALTI ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin işyerini yağmaladıktan sonra kaçmaları ve akaryakıt istasyonunda gözaltına alındıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Film Gibi Soygun#Mersin Soygunu#Gözaltı Anı

BAKMADAN GEÇME!