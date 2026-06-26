Film gibi soygun: Lastikleri kestiler silah çektiler parayı çaldılar

Haberin Devamı

Bir işyerine ödeme almak için gelen Arabi aracını park etti. Bu sırada kendi aracından inen şüpheliler, Arabi’nin otomobilinin lastiklerini bıçakla patlatarak kapıları açtı. Şüphelilerden biri Arabi’nin başına silah doğrulturken, diğeri ise araçta bulunan yaklaşık 2 milyon 568 bin lirayı alıp kaçtı.

ARAÇ PENDİK'TE BULUNDU

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan kişilerin aracını Pendik’te buldu. Şüphelilerin aracı Pendik’te bırakıp kaçmaya devam ettikleri tespit edildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Olayın meydana geldiği mahallede yaşayan Hikmet Bahadır, “Bu olay adamın başına üçüncü defa geliyor” dedi.