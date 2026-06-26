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Film gibi soygun: Lastikleri kestiler silah çektiler parayı çaldılar

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#İstanbul#Bağcılar#Polis
Film gibi soygun: Lastikleri kestiler silah çektiler parayı çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 07:00

İstanbul Bağcılar’da 23 Haziran’da 13.15 sıralarında, 34 HMS 441 plakalı aracın sürücüsü yabancı uyruklu Ahmet Arabi, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından takip edildi.

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Bir işyerine ödeme almak için gelen Arabi aracını park etti. Bu sırada kendi aracından inen şüpheliler, Arabi’nin otomobilinin lastiklerini bıçakla patlatarak kapıları açtı. Şüphelilerden biri Arabi’nin başına silah doğrulturken, diğeri ise araçta bulunan yaklaşık 2 milyon 568 bin lirayı alıp kaçtı.

ARAÇ PENDİK'TE BULUNDU

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan kişilerin aracını Pendik’te buldu. Şüphelilerin aracı Pendik’te bırakıp kaçmaya devam ettikleri tespit edildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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Olayın meydana geldiği mahallede yaşayan Hikmet Bahadır, “Bu olay adamın başına üçüncü defa geliyor” dedi.

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#İstanbul#Bağcılar#Polis

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